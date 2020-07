Rørvig Street Food emmede torsdag aften af dansk sommerhygge. Her kan man, ud over kaffe og is, få seks forskellige slags mad, så der er noget for hele familien, siger en af initiativtagerne, Morten Larsen. Foto: Torben Andersen

Her er sommerens madhit

- Der har været en helt overvældende interesse for markedet. Vi har fået en enorm positiv modtagelse, lige fra leverandører til kommunen. Vi er meget ydmyge i forhold til, at vi stadig skal kunne levere det koncept, som vi havde tænkt fra begyndelsen, siger han.

Markedet består af seks forskellige madkoncepter: thaimad, indiske retter, burgere, smørrebrød, fish & chips, wraps og pizzaer. Disse koncepter er drevet af selvstændige producenter. Rørvig Street Food danner rammen, men står dog selv for is og kaffebar.

- I princippet bliver vi ved så længe som muligt, men sæsonen bestemmes jo også af vejret og af, hvor mange mennesker der er i området. Og vi skal også se på, om der er mulighed for at lave noget i de andre ferieperioder. Men ideen om streetfood på denne måde er kommet for at blive, da det er fleksibelt, og vi får samtidig fat i nogle virkelig dygtige folk, siger Morten Larsen, som forventer, at markedet kommer igen i 2021.