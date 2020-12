Danske Bank i Nykøbing får den 15. marts 2021 status som mødecenter, og man leder samtidig efter nye lokaler. Foto: Torben Andersen

Her er planen med Danske Bank i Nykøbing

Odsherred - 25. december 2020 kl. 12:14 Af Torben Andersen

Den 15. marts 2021 bliver Dansk Banks afdeling i Nykøbing et mødecenter. Det betyder, at der bliver åbent for ekspedition to dage om ugen - tirsdag og torsdag kl. 10-13. I dag har man åbent fem dage om ugen.

Det oplyser filialdirektør i Danske Banks afdeling i Holbæk, Claus-Jørgen Sørensen, som det sidste års tid også har haft ansvaret for afdelingen i Nykøbing.

Han afviser, at banken er på vej ud af Nykøbing.

- Vi vil meget gerne blive i byen. Vi vil Nykøbing og Odsherred, det skal der ikke være nogen tvivl om. Vi ændrer bare på afdelingens status, så det bliver et mødecenter. Her kan møde op til fysiske møder, eller man kan holde onlinemøder med medarbejderne. På den måde kan man stadig møde de fem medarbejdere, der er i Nykøbing i dag. Personalet får deres primære arbejdssted i Holbæk, men vil altså stadig stå til rådighed for mødecentret i Nykøbing, fortæller Claus-Jørgen Sørensen.

Efter den 15. marts er det stadig muligt at komme ind i banken uden forudgående aftale.

- To dage om ugen vil man fortsat kunne få hjælp til for eksempel tilmeldinger af regninger til netbank, pointerer Claus-Jørgen Sørensen.

Danske Bank ejer ikke den karakteristiske hjørnebygning ved Algade og Grundtvigsvej.

- Vi bor til leje i bygningen,som jo er meget, meget stor. Nu leder vi efter nogle lokaler, der passer bedre til den struktur, vi skal have. Vi leder efter en fremtidig løsning med en placering i Nykøbing, men indtil den er fundet, er vi at finde, hvor vi er i dag, siger Claus-Jørgen Sørensen, som oplyser, at det kommende mødecenter skal bruge 100-150 kvadratmeter.

- Det skal være et sted i centrum, hvor vi kan have et par møderum, og hvor vi også kan have vores hæveautomat, siger Claus-Jørgen Sørensen.

Når Dansk Bank ønsker at omdanne afdelingen til et mødecenter med færre åbningsdage, så skyldtes det, at banken kan registrere, at der simpelthen kommer færre fysiske besøg i banken.

- Det er kommet færre besøg over en meget lang periode. Flere og flere bruger deres netbank, folk tilmelder i stadig større omfang deres regninger til betalingsservice, de bruger deres hævekort og mobilpay. Vi kan se, at behovet for at komme ind til en fysisk kasse er stærkt faldende, siger filialdirektøren, som oplyser, at Danske Bank igennem det sidste års tid åbnet 16 mødecentre i hele landet.