Her er navnene på de fem inviterede til ny licitation

Odsherred - 23. april 2020 kl. 07:30 Af Stefan Andreasen

Det er velkendte bygge-aktører, der skal til »audition« om hovedrollen, når Bygningsfonden Odsherred Teater nu har inviteret til ny licitation, et såkaldt genudbud, på byggeriet af den nye teatersal i Holsts Have i Nykøbing Sjælland.

Tirsdag blev der sendt invitationer ud til fem byggefirmaer.

De tre af dem - Anker Hansen & Co. A/S, Frederikssund, Elindco Byggefirma A/S, Jyllinge, og Base Erhverv A/S, Horsens - afgav også, som prækvalificerede, bud i den første licitation ved årsskiftet. Licitationen endte med, at, ligeledes prækvalificerede, B. Nygaard Sørensen A/S vandt med et bud på godt 24,1 mio. kr.

Kort tid efter kontrakt-ceremonien gik B. Nygaard Sørensen imidlertid konkurs, og siden har teatersals-byggeriet været i en lang udrednings-proces, som først for nyligt er afklaret.

Dele af B. Nygaard Sørensen A/S blev opkøbt af koncernen LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S, er rekonstrueret under navnet BNS A/S, Herlev, og er nu inviteret med i det aktuelle genudbud.

Også Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, Holbæk, der også var med i den første prækvalifikation, men trak sig fra at byde, er inviteret med i genudbuddet.

Det skal betragtes som en ny situation, selvom det er kendte aktører, deriblandt rekonstruktionen af den tidligere licitations-vinder.

Bygherren har slettet tavlen og kigger alle indkomne bud grundigt igennem. Alle skal have en fair chance, siger Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

De fem inviterede byggefirmaer har en frist til 15. maj til at aflevere deres tilbud, og 19. juni udpeger byggeriets styregruppe en vinder af licitationen, hvorefter der skal underskrives kontrakt.