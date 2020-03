Her er handelsforeningens nye formand

Bastian Olsen er ny formand for Nykøbing Sj. Handel & Erhverv. Han er også butikschef i Expert/Punkt 1. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 18. marts 2020 kl. 08:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bastian Olsen, butikschef i Expert/Punkt 1 i Algade, afløser Martin Reimer som formand for Nykøbing Sj. Handel & Erhverv. Det besluttede bestyrelsen forleden. Martin Reimer valgte at trække sig på foreningens generalforsamling for at få mere tid til sin virksomhed og sin familie.

Brødrene Brian og Jesper Thomsen ejer butikken, hvor Bastian Olsen blev daglig leder for to et halvt år siden.

Den nye handelsformand er 24 år og bor i dag i Holbæk, men til sommer flytter han til Gislinge, hvor han sammen med sin kæreste har købt hus.

Han har været næstformand for handelsforeningen i det sidste år.

- På måde har jeg fået indsigt i, hvad det kræver. Martin og resten af bestyrelsen gjorde et rigtig godt stykke arbejde, og for at være med til at sikre, at denne gode linje fortsætter, og fordi jeg har opbakning fra resten af bestyrelsen, så var jeg klar til at overtage formandsposten, siger Bastian Olsen.

På generalforsamlingen ærgrede flere sig over, at ikke alle de handlende er med i foreningen - og over at gamle konflikter stadig fylder for meget i Algade.

- Jeg håber, at jeg kan være med til at begrave gammelt nag. Folk skal vide, at vi er en åben forening, hvor alle kan komme med forslag. Vi arbejder alle frivilligt i foreningen og vil det bedste for handelslivet, siger Bastian Olsen.

Der har tidligere været afholdt møder for at finde ud af, om den lokale handelsforening skal slå sig sammen med Odsherred Erhvervsforum.

- Det er helt op til vores medlemmer at beslutte. Vi kan godt se nogle muligheder ved at gå sammen med erhvervsforum, men der er også en masse differencer imellem, hvad de gør, og hvad vi gør. Det vil få for store økonomiske konsekvenser for vores medlemmer, hvis vi var med i erhvervsforum, for deres sekretariat koster for meget. Næsten 20 procent af vores penge til aktiviteter i Algade ville gå til erhvervsforum. Det kan vi ikke tage ansvaret for, siger Bastian Olsen, som fortsætter:

- Folk har skal være meget velkomne som medlemmer i Odsherred Erhvervsforum, for de har rigtig mange gode arrangementer. Erhvervsforum vil også gerne butiksejerne det bedste, men de kan ikke gøre noget for byen, sådan som vi kan i vores forening.

Bastian Olsen karakteriserer sig som »hvidevaremand«. Han har arbejdet i Punkt 1-forretninger i Holbæk, Ringsted og Valby.

- Der er forskel på byerne. Nykøbing er en sommerby. Hvis man her vil drive forretning hele året rundt, er man derfor også nødt til at engageret sig så meget som muligt. De succesfylde byer er dem, hvor de erhvervsdrivende er mest engageret i samfundet - og ikke kun i deres egen butik. I Holbæk har handelsforeningen for eksempel fået mange frivillige med, som også ønsker at gøre byen til et bedre sted at være. Derfor har man nogle rigtig vellykkede arrangementer i Holbæk, siger Bastian Olsen.

Han ser meget gerne, at der kommer flere aktiviteter i Algade.

- Modlys-festivalen var drevet af frivillige, men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik endnu flere frivillige med til arrangementerne i byen. Det kunne være gymnastikforeninger, bokseklubben og politikere. Jo flere mennesker, der er i gaden, jo bedre er det. Mennesker tiltrækker mennesker. Vi kan lære noget af, hvordan man i Holbæk har haft aftenåbent med stor succes. De enkelte butikker skal også huske at gøre noget, eller overlever de ikke, siger Bastian Olsen.

Den nye handelsformand har fået en vanskelig begyndelse, hvor corona-frygten betyder mindre aktivitet i Algade.

- Nogle har det virkelig hårdt for tiden. Antallet af kunder er faldet. Jeg håber det bedste for byen, og jeg håber, at de erhvervsdrivende gør alt, hvad de kan for at tiltrække kunder, siger Bastian Olsen.