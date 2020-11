Her er de nominerede til Iværksætterpris

Dansk Tang er nomineret for på få år har formået at skabe en virksomhed, der leverer kvalitetsprodrukter til nogle af landets fineste restauranter, men også tager virksomheder, foreninger, skoler og turister med på tangsafari og på den måde formidler kendskabet til en for mange ukendt spise.

Mosby Vine ved Thomas Aasklint er nomineret for på kort tid at have skabt et helt særligt samlingspunkt på Algade i Nykøbing med vinbutik og vinbar. Der arrangeres mange gode oplevelser for ganen, krydret med musik. Hele familien er med når der serveres liflige dråber for et stadigt voksende publikum.