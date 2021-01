Her er årets mest læste historier fra Odsherred

Da Karina Læssøe satte Ellemosegård i Hørve til salg for en krone, var der mange, der gerne ville læse, hvad man kunne få for sådan en enkelt mønt.

Næstmest læste artikel var af en noget mere alvorlig karakter, for midt i coronanedlukningen i marts blev pizzamanden i Gundestrup Luca Di Mambro indlagt på Rigshospitalet, dødeligt syg af kræft, men kunne ikke få sit ønske om at rejse hjem til familien i Italien for at dø.