Framover skal der igen være parkeringskontrol i Nykøbing Sj. Det har et flertal i byrådet netop besluttet. Foto: Per Christensen

Her bliver parkeringskontrol genindført

Efter en særdeles livlig debat i Odsherred Kommunes byråd besluttede et flertal bestående af 15 medlemmer fra SF, Enhedslisten, S og OdsherredListen at genindføre parkeringskontrol i perioden 1.maj - til 15.september.

Både de Radikale, Venstre og DF stemte imod, og kaldte beslutningen for både erhvervs- og turistfjendsk, men med 10 stemmer var de ikke nok til at gøre andet end at protestere.