Her bliver køreturen til færgen mere klimavenlig

M11 - også kendt som rute 21 - skal nemlig have et nyt slidlag på stykket mellem rundkørslen ved Vig, forbi lyskrydset mod Højby og næsten helt frem til lyskrydset ved Gudmindrup Lyng.

- Helt konkret er der tale om et stykke af motortrafikvejen, hvor slidlaget, der ligger der nu, så at sige er 15-16 år gammelt og i en sådan tilstand, at vi bliver nødt til at lægge et nyt slidlag, uddyber områdechef i vejdirektoratet, Gert Ahé overfor Nordvestnyt.