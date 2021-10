Send til din ven. X Artiklen: Her bliver gode bønner godt ristet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Her bliver gode bønner godt ristet

Odsherred - 25. oktober 2021 kl. 13:54 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Man fornemmer det allerede i samme øjeblik man går forbi skiltet med flag og videre ad havegangen mod tilbygningen til villaen på Dalvang. En stemning af afstresning og følelsen af, at der er rart at være.

Bag glaspartiet skimter man hyggelig belysning, og i det bagerste hjørne står spande og kaffesække klar til at blive solgt. Man føler sig velkommen i det lille kafferisteri i Strandhusene nær Nykøbing, som de seneste fire år har forsynet kaffe-elskere med bønner fra eksempelvis Costa Rica, Honduras, Kenya, Etiopien og Mexico.

Bag den enorme kaffebrygger står 56-årige Kenneth Møller og gør en kop kaffe klar og sender dermed en yderst aromatisk duft af friskbrygget kaffe ud i rummet.

Til daglig er Kenneth Møller divisionschef i entreprenørvirksomheden C.G. Jensen, men fritiden går med at riste kaffe i det lille hyggelige kafferisteri.

- Du er ret nørdet med det, konstaterer fru Susanne mens Kenneth Møller viser grejet frem.

- Ja, det er jeg. Og kafferisteren har kostet det samme som en Harley Davidson-motorcykel, siger kaffemanden, der etablerede virksomheden Odsherred Kafferisteri for fire-fem år siden.

- Jeg kommer fra Mellerup v. Randers, og dengang var man jo vant til at få friskristet kaffe hos købmanden. Så købte man måske kaffebønner et par gange om ugen. Så kom den vakuumpakkede og færdigmalet kaffe og ødelagde det hele. Smagen forsvinder efter nogle dage, fortæller han og serverer "noget med mælk" fra sin enorme kaffebrygger bag disken.

Siden parret slog sig ned i Strandhusene i 1996 gik turen til hovedstaden for at købe frisk-ristede kaffebønner, men med tiden kom tanken om at gøre det selv.

- Dengang var der ikke andre i Odsherred, der ristede kaffe. Erling Skaale i Egebjerg begyndte samtidig med os, men vi fandt hurtigt ud af, at vi ville noget forskelligt med vores ristninger. Erling havde en mere italiensk tilgang til det end os, så vi vurderede, at der var plads til os begge, fortæller han.

- Det handler om at være nysgerrig, og hver gang jeg vil finde en ny kombination af bønner, er der så mange smage at arbejde med, så det kræver mange "smag og spyt ud", før jeg synes den er som den skal være, fortsætter han.

Siden er hobbyen vokset, og nu rister han spandfuld på spandfuld et par gange eller tre om ugen til sine kunder, som enten har bestilt varer i webshoppen eller har etableret en erhvervsaftale med risteriet. Torsdage mellem kl. 17 og 19 kan man komme og hente sin bestilling, og det er der mange der gør. Selv Kenneth Møllers direktør kommer til Strandhusene for at få den frisk-ristede kaffe med i sommerhuset i Rørvig.

Leverer til virksomheder Også firmaer har opdaget kaffebryggerens kaffeblandinger, som Kenneth Møller smager sig frem til i de bønnesorter, han henter hjem fra en indkøber i den belgiske storby, Antwerpen.

- Jeg leverer kaffe til eksempelvis caféer, restauranter og bagerier, der vil noget mere med deres kaffe end den gængse man kan få. Så laver jeg en kaffeblanding, lige som de gerne vil have den, uddyber han.

En af de restauranter, der i samarbejde med Odsherred Kafferisteri har udviklet en helt unik kaffeblanding, er michelin-kokken Claus Henriksen, der sammen med indehaveren af Anneberg Kulturpark smagte sig frem til lige akkurat dén kaffe, der skulle serveres i stjernekokkens pop-up-restaurant ATOM.

- Vi har udviklet kaffeblandingen, leverer den og har fjernet de elementer i brygningen, som kan give en ellers uens smag fra kop til kop, fortæller Kenneth Møller og bevæger sig ud i en forklaring om at smagen i den færdigbryggede kop ændrer sig alt efter brygmetoden der anvendes til den friskkværnede kaffe.

I det hele taget går det ret godt i virksomheden. Så godt, at Kenneth Møller nærmest bruger svarende til en fuldtidsstilling på risteriet udover sit faste chef-job.

- Den plan vi lagde for fire år siden, har vi fulgt, og trods et lille dyk under den første coronanedlukning, er det lykkedes os at holde fast i planen. Blandt andet fordi der kom mange op i deres sommerhuse, og så bestilte de kaffe hos os. Vi leverede, satte posen med kaffe på dørtrinnet og sådan set var det en god tid, trods øgede omkostninger til transport og i tidsforbrug. Og nu er det snart tid til at ansætte en. På den måde kan vi få mere tid til at opsøge egentligt salg, siger kaffemanden.