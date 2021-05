Hentet til hjemstavnen helt fra Skagen

Således faldt Tine Schulz fra Bjergesø Bylaug over en reol, der stod hos en mand i Skagen, billedkunstner Gorm Spaabæk, hvis far engang havde skrevet om Bjergesøhjemmet. Her kan man blandt meget andet læse om det træ, som blev brugt til kister, når fattiggårdens beboere døde.

Tine Schulz fortæller, at man fik skaffet nogle erstatningsreoler og drog til Skagen for at bytte, så reolen i affaldstræ nu kan gøre gavn i det udekøkken, man er i gang med at etablere tæt på bålhytten.