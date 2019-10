Henter jurdisk hjælp til kamp mod Holbæk

Borgmester Thomas Adelskov (S), fra Odsherred Kommune, undrer sig over, at han ikke har hørt fra sin borgmesterkollega i Holbæk, før hun præsenterede planer om et nyt storcenter i Holbæk, for det vil komme til at bløde million stor omsætning for detailhandlen i Odsherred.

»Jeg har bedt administrationen om at undersøge vores juridiske stilling og muligheder. Som planerne fremgår vil det flytte handel fra Odsherred til Holbæk for 18 mio. kr., så vi burde have et ord at have sagt, og det undrer mig, at vi ikke er blevet hørt og at forslaget ikke er blevet løftet til fælles drøftelse, men vi vender tilbage med, hvilke skridt vi vil tage, for det får store konsekvenser for detailhandlen i Odsherred, og det bliver vi nødt til at reagere på,« siger han til Nordvestnyt.