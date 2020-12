Hempels Glaspris bliver én af de mest betydningsfulde

Som led i Hempel Glasmuseums moderniserings-planer vil museet satse på to områder: At blive landets førende formidler af glassets kulturhistorie gennem iscenesættelse af den historiske glassamling og - lige så vigtigt - at støtte nulevende, nyskabende glaskunstnere med en meget mere fyldig Hempels Glaspris.

Offentliggørelsen af årets prisvinder og overdragelsen af glasprisen vil formentligt blive rykket fra Hempel Glasmuseum i Nykøbing til København i forbindelse med kunst- og design-eventet 3 Days of Design, et af årets højdepunkter for design-interesserede, og finde sted i Hempel Fonden i Amaliegade med et tre-dages program, oplyser Helle Simonsen.