Hempel Fonden giver stort million-beløb til modernisering af museum

- Det var ikke mindst løsningen for rum-anvendelse og en ny og langt mere imødekommende måde at formidle Hempels Glassamling, som gjorde udfaldet.

- Men også forståelsen for museets fremtidige prioritering af glassamlingen, moderne dansk glaskunst og et sted for kulturarrangementer var udslagsgivende, forklarer bestyrelsesformanden.

- Vi får altid mange spørgsmål om selve bygningen, grundlæggeren og samlingen, og det er et af målene med den nye strategi at give gæsterne denne introduktion. Ud over fortællingen om selve huset skal glassamlingen gøres mere levende. Det gælder også Hempels Glaspris, som fra og med i år er på 100.000 kr., skal have meget større synlighed.