Tidligere kunne Kate Nielsen se frem til at der skulle opføres 32 boliger efter principper indenfor Transcendental Meditation på Søndervangsvej, men nu skal der i stedet opføres en seniorlandsby. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Hemmelighedsfuld landsby på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hemmelighedsfuld landsby på vej

Odsherred - 20. december 2017 kl. 13:37 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmaet Life & Leisure Aps har købt den tomme grund på Søndervangsvej i Rørvig, og planen er, at der i løbet af de næste par år skal opføres en seniorlandsby for beboere over 55 år.

Tidligere var Odsherred Kommune i tætte forhandlinger med foreningen Transcendental Meditation om at opføre 32 boliger efter de såkaldte Vastu-principper, men det mødte politisk modstand, og nu er grunden solgt til det Helsingør baserede firma for 1,7 millioner kroner.

Firmaets formål er at drive forskning i udvikling af boliger og humanistiske bofællesskabsformer, og selvom regnskaberne tyder på en anstrengt økonomi, så garanterer projektleder, Kjartan Olafsson, at byggeprojektet kommer til at hænge fint sammen, for der bliver ikke bygget et eneste hus, før hele projektet er solgt.

»Vi bygger ikke noget selv, vi udvikler og udbyder færdie projekter, og et eventuelt byggeri iværksættes først, hvis elle rnår alle husene er solgt. Det er således ikke et scenarie, at der kommer til at stå en halv landsby på marken. Det er en hel eller ingenting,« siger han til Nordvestnyt.

Han vil ikke løfte sløret for hvor mange huse, der skal opføres før projektet gennemføres, men han forklarer, at det er firmaets første boligprojekt, og han forklarer til Nordvestnyt at detaljerne i projektet bliver præsenteret på et offentligt informationsmøde den 5.januar.