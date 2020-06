Vig Festivals formand Ole Larsen har kun fået meget lidt at vide om tv-optagelserne. Her et foto fra Vig Festival 2017. Foto: Peter Andersen

Hemmelige optagelser til tv-program om Vig Festival

Odsherred - 04. juni 2020

Et tv-produktionsselskab er rykket ind på området bag Vig Skole, hvor den aflyste Vig Festival skulle have fundet sted, for at gøre klar til optagelser grundlovsdag til ét af de fire musik- og festivalprogrammer »Hele Danmarks Festival«.

Programmerne sendes på TV 2 og TV 2 Play fire lørdage fra den 27. juni.

I »Bodgaden« er produktionsfolkene ved at indrette et mini-festivalmiljø som ramme for programmet, der hylder den aflyste festival.

Konferencier Rasmus Bjerg og en gæstevært, et musiknavn, dykker ned i festivalens traditioner og stemninger og disker op med anekdoter imellem musik-indslagene, leveret af fire kendte musiknavne på scenen, som alle står på Vig Festivals plakat for 2020.

Undervejs kommer der også fans og frivillige på besøg.

- Det er top-hemmeligt altsammen - produktionsselskabet står for det hele. Vi får ikke noget at vide, og vi sådan set ikke noget med det at gøre, udover at vi stiller plads og festival-miljø til rådighed, siger festivalformand Ole Larsen.

- Men det er jo nok for at undgå, at folk pludselig stimler sammen for at se med. De spærrer sikkert det hele af, siger festivalformanden.

- Jeg har hørt, at de har været ude og søge efter efter hjælpere, som har været med på festivalen i mange år, og gæster, som har et særligt forhold til Vig Festival; måske har mødt hinanden her, siger Ole Larsen.

Program-serien besøger også Roskilde Festival, Smukfest i Skanderborgog Langelandsfestivalen.

Optagelserne fra Vig sendes lørdag den 11. juli. Vig Familieby varmer op med streaming-programmet Vig Havefestival kl. 18-20.