Hemmelig sponsor sikrer populær dyrepark mod oversvømmelser

Mange års problemer med overvsømmelser i Odsherred Zoo Rescue, ser ud til at blive fortid, hvis Odsherred Kommune giver tilladelse til et stort drænarbejde i parken.

Odsherred - 28. oktober 2020 kl. 13:31 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

De jubler i Odsherred Zoo Rescue, og det er ikke kun fordi de har haft en ualmindelig god sommersæson, men også fordi en ny, anonym, sponsor har doneret dyreparken penge til at få lagt nye dræn under parkens 15 tønder land.

Og det er en opgave, der i den grad giver mening.

Sidste år måtte det frivillige brandberedskab fire gange tilkaldes til dyreparken for at pumpe oversvømmet vand væk fra dyefolde, og naboer har også lidt under vand fra parken, så dyreparkens direktør, Joan Thygesen, har svært ved at få armene ned fra jubel.

»Alle de problemer vi har haft med vand i foldene kan vi nu få styr på. Nu skal arbejdet lige godkendes af Odsherred Kommune, men det håber jeg sker snart, og så har kloakmesteren lovet, at arbejdet kan ordnes på fire ugers tid. Lige nu har de stillet en masse maskiner og materialer af, og der er lavet prøvegravninger på vores jord, og en meget stor slamsuger har været ude med kameraer, for at se, hvad der sker med vandet, så det hele er klar,« siger hun.

Tidligere har der været store problemer med en oversvømmet brønd, og både dådyr og lamaernes folde har været plaget af oversvømmelser. Det samme har søen, der grænser op til hestefoldene, men det vil alt sammen blive udbedret, hvilket Joan Thygesen kalder en kæmpe lettelse.

I det hele taget går det vældig godt i den populære dyrepark, der har valgt at udvide årets sæson til den 29.november, og kun på et enkelt område er der en smule malurt i bægeret, for selvom dyreparken er berettiget til at få del i regeringens hjælpepakker, så er pengene, der skal kompensere for forårets manglende indtægter, endnu ikke kommet.

»Det er jo penge vi selv skal lægge ud, og selvom vi har haft en god sommer, så er det da penge, som jeg håber snart kommer på vores konto,« siger hun.