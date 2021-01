Helt som ventet, men træls: Stor tema-måned må aflyses

Den nye, tre ugers forlængelse af nedlukningen, for at dæmme op for den britiske corona-variant cluster B.1.1.7., tvinger Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred, BOK, til at aflyse februars store tema-måned »Lyd« med godt 30 lyd-relaterede kultur-arrangementer - koncerter, foredrag, udstillinger og tema-aftener med forskere, kunstnere, musikere og forfattere.