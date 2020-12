Helt plejecenter skal testes

Alle medarbejdere og beboere på plejecenter Solvognen, i Højby, skal covid-19 testes.

Det sker efter at en af centrets rengøringsmedarbejdere er testet positiv.

Medarbejderen har brugt visir og handsker mens hun var på arbejde, men efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skal alle beboere og medarbejdere nu testes.

Dette er sat i gang, og beboernes pårørende får idag sendt infobrev om de ting, der er sat i værk.

Formentlig er smitten sket via medarbejderens familie, og sandsynligheden for at hun har bragt smitten ind på plejecentret, er, ifølge Odsherred kommune, meget lille.