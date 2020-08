Artiklen: Helt ok at være nysgerrig: Kighuller til alle aldre - og højder

Borgere i alle aldre og højder skal kunne følge med i, hvad der sker inde bag hegnet på byggepladsen for den nye teatersal i Holsts Have i Nykøbing Sjælland bag Odsherred Teater.

- Nu er der skåret seks huller i forskellige højder, så man kan se, hvad der foregår på byggepladsen. Og vi synes, det er sjovere at lave dem runde end firkantede, siger Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

- Lokalbefolkningen og politikerne har vist stor bevågenhed omkring byggeriet, og vi tror, at det være interessant for mange mennesker at følge med, når den nye teatersal vokser op, siger teaterleder Simon Vagn Jensen, der også er direktør for Bygningsfonden Odsherred Teater.