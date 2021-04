Helt nyt kapitel i det 800 år gamle slots historie

Herskabsstalden på Dragsholm Slot er godt på vej til at danne ramme om mange nye »legeaftaler.« I hvert fald fortæller slotsejer Mads Bøttger, at den ydre restaurering er færdigbeskrevet, og de er nu ved at lægge sidste hånd på indretningen.

»Bygningen er en stor prioritering for os, da den vil give os gode muligheder for at optimere vores drift, og vil give os mulighed for i større omfang end hidtil at hjælpe lokale og regionale virksomheder med produktudvikling, branding og salg. Det bliver et spændende kapitel i slottets historie, vi kommer til at skrive med den bygning, og vi glæder os meget,« siger han.