Helt i orden at udelukke

Odsherred - 10. december 2020 kl. 09:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Først var det Borren Motion i Højby, som lukkede for medlemmer fra andre kommuner end Odsherred, og nu følger LOOP motionscentrene i Asnæs og Nykøbing efter.

- I LOOP tager vi selvfølgelig myndighedernes anbefaling alvorligt. Derfor har medlemmer fra nedlukkede kommuner ikke adgang til at træne i de centre, der holder åbent, skriver centrene på deres Facebooksider.

Formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Gitte Hededam (S), kalder det yderst fornuftigt, at motionscentrene udelukker medlemmer fra de berørte kommuner.

- Regeringen har opfordret til den adfærd, og nu støtter motionscentrene op med egne regler, siger Gitte Hededam.

Inkluderende at passe på Hun mener derfor heller ikke der er tale om en overtrædelse af den del af folkeoplysningensloven, som skriver, at en forening skal være inluderende, for at få del i tilskud.

- Det er jo lige præcis inkluderende, at passe på sine medlemmer. Det er i hvert fald ikke et spørgsmål, vi kunne drømme om at gøre noget ved, siger Gitte Hededam.

Uansvarligt ikke at agere Efter hendes mening er det uansvarligt ikke at gøre noget, for at forhindre borgere i de berørte kommuner i at benytte de motionscentre, som stadig holder åbent. Det gør de for eksempel i Vig Motion, hvor man har valgt, at se tiden an, og ikke komme med særlige regler i forbindelse med de seneste restriktioner.

- Det er ikke nu man skal forsøge, at hente nye medlemmer, og vi bør ikke lade borgere flekse på kryds og tværs mellem foreningerne, siger Gitte Hededam.

Slå koldt vand i blodet Fra Dansk Idrætsforbund er meldingen den samme, og man anmoder idrætsudøvere om ikke at krydse kommunegrænserne for at finde nye og åbne klubber.

-Som paraplyorganisation for omkring 9.000 idrætsforeninger og 1,9 millioner medlemmer, så lægger vi os 100 procent op ad myndighedernes og regeringens anbefalinger og tager vores ansvar for at mindske smittespredningen. Myndighedernes anbefaling er, at borgere, der bor i en af de 38 kommuner, som i øjeblikket har særlige coronarestriktioner, ikke skal krydse kommunegrænser for eksempel at spise på restaurant, fordi den lokale restaurant er lukket ned i en periode. Derfor er vores anbefaling også, at borgere ikke skal krydse de berørte kommunegrænser for at blive medlem af en ny idrætsforening, fordi ens egen lokale forening er lukket ned i en periode. Vi appellerer med andre ord til, at foreningsaktive danskere slår koldt vand i blodet, afventer den næste periode med for eksempel selvtræning og løbeture i det fri og dermed hjælper med at mindske smittespredningen, siger Mikkel Nørtoft Magelund, der er leder af DIF Bredde og Motion.