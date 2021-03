Helt gennemsnitligt antal ordblinde elever

- I folkeskole-regi ligger vi som på landsplan mellem fem og syv procent elever med ordblindhed. Hvis man fraregner Herrestrup Specialskole, har vi 6,1 procent ordblinde. Medregnet Herrestrup 6,8 procent. Men i stedet for at have en ordblindeklasse med plads til 12 elever, er der nu et dagligt fokus på ordblinde i deres almindelige klasser, fortæller udvalgets formand, Søren With (S), der understreger, at det alene er tal for folkeskolen. Hvor stor en procent friskolerne har af ordblinde, har udvalget ikke modtaget tal for.