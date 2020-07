Helikopter leder efter fritidsfisker

Forsvarets redningshelikopter rykkede klokken 13.49 i dag mod Klint i Odsherred, for at lede efter en fritidsfisker, som ikke er kommet hjem til den aftalte tid, efter at han var taget ud at fiske klokken 07.15 i morges og man efterfølgende har fundet fritidsfiskerens jolle drivende ved Rørvig.