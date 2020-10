Se billedserie Formand for foreningen 4534, Jens Rubæk, overrakte årets 4534-pris til Inga Juul i hendes hjem. På grund af corona blev prisen ikke som vanligt uddelt ved foreningens generalforsamling, som er aflyst. Privatfoto

Hele Hørves Inga overrasket med pris for mange års trofast frivillighed

Odsherred - 31. oktober 2020

- Jeg vil næsten sige, at hvis vi ikke havde givet den til Inga, hvem skulle så have haft den? siger formand for foreningen 4534, Jens Rubæk.

Foreningen, som udover Hørve by også dækker alle de andre bysamfuund, som hører under postnummeret 4534, uddeler hvert år en pris til en borger, som har gjort noget særligt for området.

- Jeg har kendt Inga, mens hun var lærer på skolen. Hun brændte altid for at tingene blev gjort ordentligt. I Vallekilde Hørve Gymnastikforening var hun også en god repræsentant. Efter hun blev pensionist, har hun været primus motor for Hørve Medborgerhus, hvor hun jo også gjorde en særlig indsats for de mange flygtninge. Hun tog ud og besøgte alle flygtningefamilier, som flyttede til området. Det gør hun stadigvæk, og Inga tager i det hele taget hånd om skæbner og aktiviteter, siger Jens Rubæk.

Prisen skulle have været overrakt med pomp og pragt på foreningen 4534s generalforsamling, men da den måtte aflyses på grund af Corona, valgte Jens Rubæk og bestyrelsesmedlem Ulla Margrethe Hansen, at tage hjem til Inge Juul onsdag aften og overraske hende.

- Vi tænkte, at vi nok kunne finde hende hjemme ved spisetid, og det kunne vi. Hun anede ikke noget om, at vi kom forbi. Hun blev meget stille, for sådan er Inge Juul også. Hun øsnker ikke for meget opmærksomhed. Der er meget aktivitet og meget hjerte i hende, siger Jens Rubæk.

Han fortæller, at Inge Juul har været kandidat til prisen flere gange.

- Men hun har jo så stor respekt, så hun fik alle mulige andre priser, så vi ville hellere lige vente. Men hun er den mest oplagte af dem alle, siger Jens Rubæk.