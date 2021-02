Helårs-kreativ med nyt tag på laden

Miljøkunstner Maj D har YdreLand på Yderby Lyng på Sjællands Odde, og sammen med en gruppe ildsjæle har hun nu etableret »Foreningen YdreLand«, der arbejder for at skabe attraktive rammer for kreativitet, nytænkning og virkelyst i Odsherred.

Foreningen har netop lanceret en kampagne for at få støtte fra Realdanias projekt »Underværker«. Ønsket er at få midler til at renovere en lade på stedet til brug for kunstnere, musikere, teatertrupper, dansere, forskere og andre, der kunne have glæde af de unikke rammer på Sjællands Odde - hele året rundt. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.