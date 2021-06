Heja Danmark, nu skal der heppes

En tur på Rørvigvej i Odsherred er ud over muligheden for hurtigt at komme til stranden, også en kærkommen lejlighed til at indkøbe de sidste fornødenheder til aftenens landskamp, og det benyttede Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), sig af, da han i formiddags var på vej tilbage til rådhuset efter at have lykønsket modtageren af årets mangfoldighedspris, Nancy Sørensen.