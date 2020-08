Hed Facebook-debat

Virksomheden T2O spøger stadig i debatten på Egebjerg-Facebooksiden. Og tonen er så hård, at et indlæg er taget ned igen. Nu gælder det om at holde tungen lige i munden. For den virksomhed, som Nordvestnyt skrev om i går, der endelig havde fået produceret olie fra affaldsplast er IKKE den omstridte virksomhed T2O, som fik samlet en masse dæk, men som aldrig kom i gang i produktionen.