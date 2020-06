Se billedserie Påhængsmotorer var hovedmotivet for to slavisk talende mænd, der søndag brugte deres dag på at gennemfotografere bådene på Nykøbing Havn. Foto: Marianne Nielsen

Havnefogeden advarer: Hold ekstra øje med din båd

Odsherred - 03. juni 2020 Af Marianne Nielsen

Bådene ligger på rad og række og vugger næsten umærkeligt i den milde brise på Nykøbing Havn, mens duften af det salte vand blander sig med en junivarmen. Sejlerfolket har for alvor indledt sæsonen. Men ikke alt er lutter idyl , for der har været mistænkelige mænd på spil i pinsen. Mænd, der har været lige ivrige nok med kameraet.

»Hold ekstra øje med din båd i disse tider, især både med påhængsmotor. To slavisk talende mænd er set på havnene, hvor de gennemfotograferer alle både og især både med påhængsmotor«.

Sådan lød advarslen som havnefoged for Odsherred Haven, Steen Hansen, sendte ud på Facebook søndag efter en henvendelse fra en gæstesejler.

- Da jeg ankom til Nykøbing Havn søndag, blev jeg kontaktet af en gæstesejler, der havde observeret to mænd i færd med at gennemfotografere bådene - og især påhængsmotorer - på havnen. Men de smuttede da jeg kom, så jeg fik ikke selv lejlighed til at tale med dem, fortæller Steen Hansen til Nordvestnyt.

- Det er ikke normal opførsel at gå at gennemfotografere bådene på den måde, og det er da før set at der efterfølgende bliver set kassevogne på havnen.

-Vi er ikke mere ramt af tyverier end andre havne, så på den måde har vi jo været forskånet. Men det er da sket før, at påhængsmotorer er blevet stjålet og så dukker op i enten en politikontrol ved grænsen eller billigt til salg i Østeuropa, konstaterer han videre.

Det er almindeligt kendt i sejlermiljøet, at påhængsmotorerne er fristende for østeuropæiske tyve, fordi de nemt kan klippes over og tages med i en kassevogn.

Steen Hansen har ikke fået meldinger fra andre havne i Odsherred om slavisk talende mænd med fotografiapparater og en forkærlighed for påhængsmotorer.

- Men det skulle da ikke undre mig, siger havnefogden.