Se billedserie Havnebyens Kaffebar på Sj. Odde serverer blandt andet persisk-inspireret mad. Det er Sanaz Zardosht, der med sin oprindelse i Dubai og Iran har skabt retterne. Foto: Niels Sørensen

Havnebyens Kaffebar har en kok

Odsherred - 19. maj 2021 kl. 14:46 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

Når Sanaz Zardosht går i gang med at lave med til gæsterne, er retterne inspireret af det persiske køkken - selv om langt de fleste råvarer kommer fra Birkemosegård, der ligger en lille kilometer fra Havnebyens Kaffebar på Sj. Odde, hvor hun er ansat som kok.

Og samlet set er alt i retterne økologisk og tilpasset danske tunger og selve det faktum, at køkkenet ikke er så stort.

- Jeg er født og opvokset i Dubai, og mine forældre er fra Iran, så det er der, inspirationen kommer fra. Jeg gør tingene lidt enklere nu uden at give slip på smagsoplevelserne, siger 32-årige Sanaz Zardosht.

Hun er ny på Odden.

- Min partner og jeg flyttede hertil fra København i marts. Lige nu bor vi i et sommerhus, vi har lejet, men vi leder efter et permanent sted at bo, og det haster. Det må du godt skrive, siger Sanaz Zardosht med et smil.

Som 17-årig kom hun til England, og gennem mange år drev hun og hendes søster Soli en restaurant i London kaldet »Zardosht« - som deres efternavn. Ad kærlighedens uforudsigelige veje endte hun dog i København sidste år. Men så bød Odden pludselig på en mulighed.

Via en fælles bekendt blev de to ejerpar bag kaffebaren, Jon Sanders og Pauline Hoch samt Sebastian Ziska og Malene Hinrichsen, introduceret for Sanaz Zardosht.

- De er simpelthen så søde, og det har været så nemt at lære dem at kende. De viser dig tillid, og de er enormt lydhøre over for idéer. Det er, ligesom om jeg har fået en ny familie, siger Sanaz Zardosht om ejerflokken.

Man kan mene, der er langt fra det persiske køkken til en odbos madplan, men retterne går, så at sige, som varmt brød.

- Og gæsterne fortæller mig, de er glade for maden. Det er jo derfor, man står og laver retterne, så det er jeg glad for at høre, siger Sanaz Zardosht.

Hun vil ikke udelukke, hun en dag åbner en »Zardosht« igen. Men det står ikke først for.

- For første gang nogensinde lever jeg ligesom i nuet. Jeg prøver at lære dansk, det er ikke så let, og ellers skal vi finde et sted at bo, og så skal jeg lave mad her i kaffebaren, siger Sanaz Zardosht.