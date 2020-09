Kim Rasmussen er idemand til foreningen Knokkelsploff, der står bag den musikalske event Sensommersøndag den 13. september på Odden Havn. Foto: Niels Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Havnebyen er klar til et skud musikalsk søndag, bare duk op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnebyen er klar til et skud musikalsk søndag, bare duk op

Odsherred - 12. september 2020 kl. 08:23 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sensommersøndag.

Ordet ligger godt i munden - og er navnet på det musikalske friluftsarrangement, som den nye foreningen Knokkelsploff, der er sat i verden for at skabe kulturelle oplevelser på Odden Havn, står bag.

Arrangementet løber af stabelen søndag den 13. september klokken 10 til 15 på pladsen ved hytten på Vestre Havnevej 31A - med højt til himlen og udsigt over Kattegat - og er for hele familien.

På plakaten er blandt andre navnkundige Tamra Rosanes og den kendte og anerkendte jazzguitarist Jacob Fischer.

»Folketinget åbnede for, at man kunne søge midler til at lave arrangementer med professionelle kunstnere og stillede arrangørerne i udsigt, at de ville få dækket 100 procent. Men ordningen viste sig at være så populær, at den langt overskred, hvad der var sat af af midler, så man endte med at give alle ansøgere 42 procent af det ønskede beløb i stedet for at fravælge nogle initiativer, så andre kunne få fuld dækning, fortæller den nye forenings idémand og kunstneriske leder, Kim Rasmussen, med henvisning til et af kulturministeriets hjælpepakker i forbindelse med covid-19-krisen, som jo også har ramt danske, professionelle kunstnere på levebrødet, og fortsætter:

»Men vi havde altså lavet en ansøgning, det var i øvrigt ikke helt nemt, og med den ændrede støtte, ja, så måtte jeg jo gå rundt med hatten i hånden til kunstnerne og bede dem om at skrue lidt ned for prisen. Det har alle heldigvis sagt ja til. Det er vi enormt glade for. Det havde da også været ærgerligt både at skulle aflyse dagen og sende pengene tilbage.«

De 18.000 kroner, som foreningen har fået, strækker altså, med kunstnernes forståelse, til et program, som begynder klokken 10 til 12 med "Lises Pianobar" med Lise Elvang, som de lokale blandt andet kender fra fællessangsarrangementerne i Auktionshallen i Havnebyen, efterfulgt af enmandsorkesteret "Kalles World Tour" med Kalle Mathiesen, som blandt andet er kendt fra børne-tv-kanalen Ramasjang. Klokken 13 går country-dronningen Tamra Rosanes og hendes tro væbner, Torsten Lefman, på den mobile scene, som den lokale jolleklub i øvrigt har sponsoreret, og klokken 14 spiller bandet Selma & Søhestene sammen med Jacob Fischer.

Knokkelsploff sender i denne forbindelse en glad hilsen til Odsherred Kommune.

»Vi har et enormt godt samarbejde med Odsherred Kommune. Det er godt at mærke kommunens opbakning, og den har været med til, at Sensommersøndag kan lade sig gøre. Corona-restriktionerne er så også nemme at overholde her, og vi sørger selvfølgelig for, der er håndsprit og afstand og så videre,« siger han.

Knap så godt som sensommersøndag ligger foreningens navn Knokkelsploff i munden.

»Men dels er det er sjovt navn, og dels beskriver det os meget godt. Nogle gange går det rigtig godt, og en sjælden gang siger det bare sploff,« siger Kim Rasmussen og ler.

Foreningens første arrangement, en nyligt holdt variete, gik ifølge Kim Rasmussen rigtig godt.

»Håbet er fremover, at et par større, årlige arrangementer bliver suppleret med en masse små oplevelser. Kunne det for eksempel ikke være rart, hvis man som børnefamilie vidste, at hver lørdag klokken 15 var der noget god underholdning på havnen,« spørger Kim Rasmussen retorisk.

I tilfælde af dårligt vej rykker søndagens arrangement ind i Auktionshallen.

»Men vi håber selvsagt på godt vejr,« siger Kim Rasmussen med et smil.