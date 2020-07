Havefestivaler i fuld gang i hele landet

Rundt om i Danmark har festival-hungrende mennesker sat gang i deres egne havefestivaler som erstatning for den aflyste Vig Festival.

Det er Vi Familieby der står bag initiativet og solgt "hjælpepakker" som trofaste festivalgæster i såvel Greve, Næstved og Ishøj såvel som i nærområderne Gislinge, Grevinge, Hørve og Nykøbing har taget til sig, og købt for at støtte op om festivalen.

Der festes mange steder med både temabarer, Arizona Burgere og kulørte drinks.

I denne billedserie fra Stine og Kasper Ravns havefestival,er det tydeligvis Hawaii Bar, der er omdrejningspunktet.