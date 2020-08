Se billedserie Der var god stemning til den »private havefest«, som var et plaster på såret for den corona-aflyst Asgård Rockk-down festival. Foto: Anders Ole Olsen

Havefesten helt uden naboklager

Odsherred - 09. august 2020 kl. 14:44 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asnæs: Det kan godt være coronakrisen havde skruet ned for antallet af publikummer, men der var ikke skruet ned for den gode stemning - eller højttalerne - da foreningen Asgaard Rock festival på Åsevangsvej i Asnæs lørdag holdt hvad de selv beskrev som »en privat havefest« i stedet for den i forvejen planlagte nedgraderede minifestival, som i sidste øjeblik blev aflyst.

- Det er et super godt arrangement. Alle er glade og alle musikere har savnet, at komme ud og spille for et publikum, og så er 60 personer bedre end slet ingen, sagde medarrangør Morten Nordskov lørdag aften.

Et skilt ved indgangen gjorde med alt tydelighed opmærksom på, at der var tale om en privat fest. Røgmaskiner, høje decibel og et feststemt publikum gjorde deres til, at musikerne ikke blev skuffede. Der blev kastet med håndtegn, head-banget og hoppet. På trods af det meget begrænsede antal tilskuere, var der ingen problemer med at lave den klassiske stage-diving, da talsmand for festivalen og frontfigur i bandet Overload, Tonny Lynge, lod sig bære frem af publikum foran scenen.

- Vi havde håbet på 2000 gæster til festivalen i år. Det er 5. år vi holder festivalen, men det er fantastisk, at de fem bands har valgt at spille gratis, fortalte Peter Karlsson, som også er med i foreningen.

Arrangementet har i alle årene fået stor opbakning fra lokalbefolkningen.

- Vi får lov til at låne marker til parkering og camping fra bondemanden der bor ved siden af gratis. En lokal burgerbar har doneret fem anker fadøl til den her havefest i aften. På de fem år vi har haft Asgaard rock-festival har vi fået en eneste naboklage. Måske fordi vi altid inviterer naboerne med - og de kommer, sagde han.