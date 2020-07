Hundested Rørvig Færgefart opfordrer passagerne til at have tålmodighed, for personalet har særdeles travlt.

Hav lidt tålmodighed med færgen

»Vi skal derfor opfordre til at udvise respekt for vores personale, som går en meget travl tid i møde, med mange tjenestetimer for at få dette tiltag til at lykkes.«