Odsherreds viceborgmester Thomas Nicolaisen, (R), kritiserer, at det pludselig er administrativt besluttet at ændre opstregning af Kongehallens nye kunstgræs - uden at inddrage foreningerne.

Harm viceborgmester: Det her er ikke sådan, vi bør mødes med vores borgere og samarbejde

Odsherred - 18. november 2020 kl. 08:38 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Thomas Nicolaisen, radikalt medlem af Odsherred Byråd og 1. viceborgmester, er harm over, at Nykøbing Sj. Tennisklub og Nykøbing IF, der har arbejdet i to år med et projekt med renovering af Kongehallen i Nykøbing Sjælland, kun få dage før kunstgræsbanens færdiggørelse, ikke bliver inddraget men blot orienteret om, at der pludselig også skal opstribes til badmintonbane - på den ene halvdel af tennisbanen.

- Det er altså ikke fedt at få trukket sådan noget ned over hovedet, lige før et projekt skal stå færdigt, som frivillige kræfter har knoklet med for kommunen.

- Det er frustrerende, at et godt, borgerdrevet projekt på den måde omgøres af en administrativ beslutning - som de involverede frivillige slet ikke er inddraget i, siger Thomas Nicolaisen.

- Det her er ikke sådan, vi bør mødes med vores borgere og samarbejde i kommunen. Det skal ikke bare være en ren administrativ beslutning i sidste øjeblik. Hvor er den demokratiske inddragelse, de gode processer, som Odsherred så gerne vil være kendt for. Det her er jo at køre folk over, siger Thomas Nicolaisen.

Han var med til at starte Kongehals-projektet op, indtil Nykøbing Sj. Tennisklub og Nykøbing IF overtog arbejdet med fundraising, planlægning og indhentning af tilbud hos håndværkerfirmaer.

Fundraisingen gav ikke pote. Men så trådte Odsherred Byråd til med en bevilling på 475.000 kr. - en fremrykket anlægsinvestering, takket være regeringens corona-pulje.

- Selvom der kun er et par dage tilbage, til projektet skal afleveres, så indkald dog til et dialogmøde med de forenings-frivillige, som har knoklet med det her projekt, siger Thomas Nicolaisen.

Indkaldelse til dialogmøde - det er præcis, hvad udvalgsformand Gitte Hededam (S) nu har tænkt sig at gøre, efter at hun er blevet bekendt med sagen.

Hun fik i fredags en henvendelse fra to borgere, som plejer at spille badminton i Kongehallen.

De undrede sig over, at der ikke er streget op til badminton i den nye kunstgræsbane.

Formanden henviste dem til ledende halinspektør Preben Nielsen, fordi hun på det tidspunkt ikke var inde i sagen.

Med afsæt i praksis i Kongehallen, at offentligheden skal kunne benytte hallen på visse tidspunkter - i Lokale og Anlægsfondens ånd - har halinspektøren nu meddelt Nykøbing Sj. Tennisklub og Nykøbing IF, at der skal være streget op til badminton.

Gitte Hededam mener dog, at der stadig er tid til at holde et dialog-møde, hvor parterne taler tingene igennem.

- Der er for mange folk, der »synes« noget i den her sag, så derfor har jeg indbudt til et møde onsdag eller torsdag.

- Vi er nødt til at have afklaret det her nu. Jeg har indkaldt de folk, der arbejder på projektet, og administrationen, til at mødes med mig for at finde en løsning. Det er sådan, vi gør det i Odsherred, siger Gitte Hededam.