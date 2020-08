En af de sager, kommunen har tabt for nylig, drejede sig om kystsikringen af Dybesø. Foto: Preben Moth

Har styr på plansagerne

Odsherred - 06. august 2020 kl. 13:50

En opgørelse viser, at Odsherred Kommune har vundet syv ud af 10 klagesager i 2020 vedrørende den fysiske planlægning.

- Vi er blevet bedre til at håndtere disse plansager, blandt andet fordi vi har ansat flere jurister til at håndtere sagerne. Vi har gennem årene fået mere fokus på det, og administrationen er også blevet bedre til at lave nogle gode beskrivelser til politikerne, så man kan trække de rigtige beslutninger, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Da han satte sig i borgmesterstolen den 1. januar 2010, var det et område, der havde hans fulde opmærksomhed, for dengang tabte kommunen mange klagesager ved diverse ankeinstanser.

- Dengang havde kommunen en fast budgetpost på fem millioner kroner til erstatninger for tabte sager. Men det er penge, som er givet rigtig dårligt ud. Den post var jeg med til hurtigt at afskaffe, for det er ikke rimeligt, at man i en kommune har en så løs hånd, at man decideret budgetterer med at kunne tabe plansager. I dag har jeg ro i maven, når der træffes beslutninger, administrativt eller politisk, siger Thomas Adelskov.

Af og til kritiseres politikerne for at være for forsigtige i forhold til lovgivningen. Det gjaldt senest i forbindelse med, at et politisk flertal i foråret afviste at dispensere for afstandskravene til en hundepension på Lammefjorden.

- Jeg synes, at vi skal gå til grænsen i forhold til lovgivningen. Vi skal ikke være mere restriktive end lovgivningen. Men man skal ikke gå over grænsen, for det er altså også forkert at bruge skatteborgernes penge på erstatningssager, siger Thomas Adelskov.