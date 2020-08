I morgen, fredag, siger Per Flohr Karlsen farvel til arbejdsmarkedet efter 44 år som ingeniør.

Har nu vænnet sig til at holde fri

Odsherred - 13. august 2020 kl. 20:44 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 44 år på arbejdsmarkedet siger civilingeniør Per Flohr Karlsen farvel til kollegerne i Niras i Holbæk.

- Jeg prøvede pensionisttilværelsen lidt af her i foråret, hvor jeg afspadserede en del, så jeg opdagede, at det kunne jeg godt finde ud af, fortæller Per Flohr Karlsen, der afslører, at der er en lang to-do-liste klar til efteråret.

En af familiens store interesser har corona-epidemien sat en effektiv stopper for: Rejser. Og det er blevet til en del med årene. Fra ferierejser til Norge og Nordeuropa da børnene var små til fjernere destinationer som Kreta og de øvrige græske øer, efterhånden som børnene blev ældre.

Men det er også blevet til ture til andre kontinenter, hvor højdepunktet var en 17-dages tur til USA med børn og daværende svigerbørn.

Men også mange cykelture i Danmark er det blevet til.

- Her i sommer var det jo ikke til at rejse udenlandsk, så tog vi cyklen ud i det danske landskab, fortæller Per Flohr Karlsen, der ikke regner med at kunne komme på ferie i udlandet sådan lige med det første.

Arbejdet under jorden

Mens nogle ingeniører kan tage børnebørnene i hånden og vise dem de broer, som de har været med til at projektere, så har Per Flohr Karlsen ikke noget at vise frem.

- Som ingeniør på kloakprojekter er ens arbejde usynligt, når det fungerer i det daglige, siger Per Flohr Karlsen og tilføjer:

- Det er først, hvis der er problemer, at mit arbejde bliver synligt.

Privat har Nr. Asmindrup været udgangspunktet for hans liv, med en lille afstikker til DTU i Lyngby.

Og siden 1977 har den faste base været huset i Nr. Asmindrup.

- Vi købte et hus, hvor taget var i orden, men hvor stort set alt under det skulle renoveres. Så det blev til 20 år med smagen af murstensstøv til morgenkaffen, fortæller Per Flohr Karlsen.

Trods arbejdet med huset blev der tid til at være håndboldtræner i den lokale klub, hvor også hans datter startede. Og hvor han selv spillede håndbold.

Gigt har sat en stopper for håndbold, men cykling går det fint med.