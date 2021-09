Flere ældre i Odsherred Kommune fravælger genoptræning, fordi de ikke har råd til transporten dertil. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Har ikke råd til at komme til genoptræning

Odsherred - 19. september 2021 kl. 13:59 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Ældrerådet i Odsherred Kommune har konstateret, at flere ældre ikke har råd til at tage med flextrafik når de skal til genoptræning, og det får konsekvenser, for så bliver de væk fra den nødvendige genoptræning.

Et problem som den kommunale administration genkender, og over for politikerne i social- og forebyggelsesudvalget, skriver embedsmændene, at der også opleves udfordringer med borgere, som takker nej til at bruge kommunens daghjem, fordi de ikke har råd til transporten.

En situation, der på sigt kan udvikle sundhedsmæssige konsekvenser for flere borgere, der uden den nødvendige genoptræning kan udvikle unødvendig sygdom, og kan få behov for øget hjælp fra hjemmeplejen, øget behov for hjælpemidler og i det hele taget forårsage nedsat livskvalitet hos borgerne.

Konsekvenserne er særligt store for de pårørende til demente, der bliver tvunget til selv at stå for kørsel af deres pårørende til og fra daghjem, fordi det betyder, at de ikke får den aflastning som er så vigtig.

Politikerne i udvalget har bedt om et oplæg om flextranport og brugerbetalingen.