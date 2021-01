Artiklen: Har 30.000 kroner til corona-fællesskaber - det er bare om at søge

Har 30.000 kroner til corona-fællesskaber - det er bare om at søge

Nedlukning af landet og forsamlingsforbud gør det meget svært at lave initiativer i lokalsamfundene, der kan styrke og udvikle fællesskabet rundt om i byerne og i landistrikterne i Odsherred.

Derfor har Lokaldemokratiudvalget besluttet at afsætte 30.000 kroner, som man kan søge, hvis man har en idé til et initiativ, der kan give mod på livet, optimisme og modvirke ensomhed.

- Man kan maksimalt søge om 5000 kroner. Gerne mindre, siger udvalgsformand Per Kragh (S).

- Hvis vi nu bliver overdænget med gode forslag, så kan det ikke udelukkes, at vi sætter flere penge af til det, siger Per Kragh.

- Det kan også være en form for fællessang, hver for sig, spisning eller hvad man nu kan finde på, supplerer udvalgsformanden.

Et fælles krav for alle aktiviteter, der søges penge til, er at de skal kunne gennemføres efter det på tidspunktet gældende retningslinjer