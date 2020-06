Fremtiden er uvis for Charlotte Andersen, når hendes ungdomsuddannelse er slut. Foto: Peter Andersen

Handikappet pige har ikke frit valg

Odsherred - 10. juni 2020

Om få uger sendes årets første studenter ud på livets videre rejse med en hue på hovedet. 20-årige Charlotte Andersen bor på Kirkebo i Fårevejle - et bo - og udviklingshus for unge og voksne med fysiske handicaps, udviklingshæmning og neuropsykiatriske diagnoser. Charlotte Andersen får ingen studenterhue, men har dimission på sin ungdomsuddannelse den 26. juni.

- Det skal naturligvis fejres, siger Bodil Andersen, som er mor til Charlotte Andersen.

Charlotte Andersen sidder i kørestol, har intet talesprog og skal have hjælp til stort set alle funktioner i hverdagen. De sidste tre år har hun gennemgået en såkaldt STU, en »særlig tilrettelagt uddannelse« for unge med særlige behov.

- Charlotte har udviklet sig meget i de to år, hun har boet og gået i skole på Kirkebo. Små fremskridt, men de tæller allesammen meget. Charlotte er for eksempel begyndt at nynne, og giver tydeligere udtryk for sine ønsker. Og der er en plan med det hele, fortæller Bodil Andersen.

Når STU'en afsluttes, skal Charlotte Andersen videre i et såkaldt aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens paragraf 104. Bodil Andersen havde håbet på, at datteren kunne fortsætte aktiveringen på Kirkebo i Fårevejle, men det har Odsherred Kommune sagt nej til. De har i stedet anvist Charlotte Andersen et tilbud på Vasac i Nykøbing, som tilbyder beskæftigelse og uddannelse, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, for borgere med funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og udviklingshæmning. Et aktiveringstilbud på Vasac er 200,000 kroner billigere om året end et tilbud på Kirkebo.

- Vasac er godt for rigtig mange, men det er ikke er et sted for Charlotte. Jeg tror ikke Vasac har bemanding eller ressourcer til at give Charlotte den intense træning og terapi, som hun får på Kirkebo i dag. På Vasac vil hun bare blive anbragt og sidde og hænge i sin kørestol, siger Bodil Andersen, som har klaget til Ankestyrelsen over beslutningen.

Hun undrer sig over, at man fra kommunal side ikke har inddraget datteren eller hende selv.

- Jeg ved, at man fra politisk side har besluttet, at holde handikappede hjemme på kommunens egne institutioner, som Vasac, fordi det er billigere. Ikke fordi det tjener den enkelte handikappede bedst, siger hun.

Som værge for datteren har hun derfor takket nej til kommunens tilbud, men ved ikke, hvad der skal ske med datteren, når det nuværende uddannelsesforløb slutter.

- Charlotte kommer under ingen omstændigheder på Vasac. Andre unge har et valg. Hvorfor må min datter ikke få det, siger Bodil Andersen.