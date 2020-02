Martin Reimer trækker sig som formand for Nykøbing Sj. Handel & Erhverv. - Der er ikke noget dramatisk i det, siger han. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Handelsforening skal have ny formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsforening skal have ny formand

Odsherred - 16. februar 2020 kl. 12:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når medlemmerne i Nykøbing Sj. Handel & Erhverv mødes til generalforsamling torsdag den 7. marts, skal de vælge en ny formand.

Martin Reimer har nemlig meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte på posten.

- Der er ikke noget dramatisk i det. Jeg har nu været formand i tre år, og så må det være en andens tur til at tage opgaven på sig. Jeg har behov for at kunne koncentrere mig mere om mine egne ting, siger Martin Reimer, som driver Ec el i Nykøbing.

Da han blev formand, var der uro blandt medlemmerne og økonomisk lavvande.

- Jeg synes nok, at jeg stod lidt alene med problemerne i begyndelsen, men vi har nu en bestyrelse, som gør en kæmpe indsats, og jeg er fortrøstningsfuld med, at vi nok skal finde en ny formand, siger Martin Reimer, som glæder sig over, at der er styr på foreningens økonomi, og man har fået en ny gavekortordning.

- Men vi kunne da godt tænke os nogle flere medlemmer, for det ville give flere penge at arbejde med, siger Martin Reimer.

Nykøbing Sj. Handel & Erhverv har haft forhandlinger med Odsherred Erhvervsforum.

- Men der er ikke blevet indgået nogen aftale om, at vi skal overgå til Odsherred Erhvervsforum. Det handler blandt andet om økonomi og jura. Vi har ikke noget ondt at sige om erhvervsforum, og jeg vil ikke afvise, at der på sigt vil ske noget i vores forhold til dem, men nu har vi valgt at fortsætte for os selv, siger Martin Reimer.