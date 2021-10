Onsdag aften blev Nykøbing Handel og Erhverv nedlagt - foreningen blev 137 år. Foto: Torben Andersen

Handelsforening blev 137 år

Odsherred - 20. oktober 2021 kl. 20:55 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Et historisk punktum blev sat onsdag aften på Cafe Lulu.

Her besluttede de fremmødte medlemmer nemlig at opløse Nykøbing Handel og Erhverv. På både den ordinære og første ekstraordinære generalforsamling havde det vist sig umuligt at finde medlemmer til bestyrelsen. Og på den første ekstraordinære generalforsamling for en uge siden vedtog man så at opløse sig, men man var ikke beslutningsdygtig, da antallet af fremmødte medlemmer ikke var stort nok i henhold til vedtægterne.

Onsdag aften var der 26 stemmeberettigede, og der var heller ikke denne gang nogen tvivl om, at man ønskede at lukke foreningen. Handelsforeningen har imidlertid en pengekasse på 300.000 kr. samt en række værdier, og medlemmerne fik sig en grundig diskussion om, hvad der skal ske med disse midler. Der var enighed om, at pengene skal anvendes til gavn for handelslivet i Nykøbing. Tidligere havde man diskuteret en model, hvor midlerne skulle overgå til en særlig Nykøbing-konto i Odsherred Erhvervsforum, men dette var der ikke nogen interesse for i sidste ende.

Foreningens penge vil blive administreret af en likvidator med tre personer fra den opløste forening. Formanden, Søren Rasmussen, er en af dem, som skal være med til at sikre, at pengene går til Nykøbing-aktiviteter i fremtiden. Den nu opløste forening har allerede købt julebelysning og juletræ til december 2021.

-Foreningen er juridisk set lukket, og en likvidatorgruppe skal administrere formuen på betryggende vis. Pengene skal primært gå til aktiviteter i gågaden, for eksempel julebelysning og flag. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et regnskab, så man kan se, hvad pengene er blevet brugt til, siger Søren Rasmussen.

Ingen opbakning Foreningen blev dannet i 1884, og den blev således 137 år.

-Det er bedrøveligt, at foreningen er blevet nedlagt. Men vi er de samme 12-16 mennesker, som er mødt op til én ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger, og det viser, at der ikke er interesse for foreningen. Det er en trist dag, men nogle gange skal man også erkende, at tiden måske er løbet fra én, siger Søren Rasmussen, som forsætter:

-Men det kan også være, at foreningen skal genopstå med en ny agenda, måske som en ren gågade-forening. Mange siger, at det er ærgerligt, at foreningen bliver nedlagt, men måske skal man organisere sig på en ny måde. Jeg vil være positiv og tro på, at der opstår en ny gruppe, det kunne være under Odsherred Erhvervsforum eller i et andet regi, siger Søren Rasmussen, som også oplyser, at likvidator-gruppen skal undersøge, hvad der skal ske med den nuværende gavekortordning, og så skal man finde sine ben i forhold til Tour de France-løbet næste sommer.

Ikke flere kræfter Den tidligere formand Martin Reimer var med til at lukke foreningen.

-Det er virkelig sørgeligt og kedeligt. Tordenskjolds soldater har opbrugt deres kræfter, og der er ikke nogen til at tage over. Det er realiteten. Der er altså bare ikke den store opbakning til foreningen. Jeg har selv været med som formand, men man kan ikke blive ved. Og når der ikke kommer nogle nye til at tage over, jamen, så er der bare ikke nogen forening, siger Martin Reimer, som kan konstatere, at handelen i Algade har haft det rigtig fint i flere år.

Nogle kører på frihjul -Vi får hele tiden nye butikker, og der burde så også komme nogle nye kræfter, men det er nok også svært for en nystartet at bruge en masse tid på foreningsarbejdet. Vi har manglet noget opbakning fra nogle af butikkerne. Vi har været nogle, som har betalt i alle årene, og så kan man godt føle, at der er nogle, som kører på frihjul, når de hverken gider deltage eller være med i foreningen, siger Martin Reimer.

Han håber på, at nye kræfter, måske Odsherred Erhvervsforum, kan være med til at sætte aktiviteter i gang i gågaden.

-Men uanset hvem der kommer med et initiativ, så kommer de til at stå med de samme problemer som handelsstandsforeningen havde, nemlig at nogle ikke vil være med. Vi er meget forskellige. Her er mange forskellige specialbutikker, og byen er ikke præget af kædebutikker, så vi har meget forskellige interesser. Nogle vil gerne holde åbent om søndagen, mens det ikke gælder for andre. Man skal finde en fælles forståelse for alle disse forskellige butikstyper, og det er svært, siger Martin Reimer, som ikke tror, at handlen vil komme til at lide nævneværdigt under, at der nu ikke længere er en handelsstandsforening i byen.

-Under coronaen var der ikke mange aktiviteter i gågaden, men vi har alligevel klaret os rimeligt godt, siger Martin Reimer.