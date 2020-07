Han ser på din skatteklage

John Nymark Larsen, Nykøbing, er ny formand for Skatteankenævn Vestsjælland.

Odsherred - 21. juli 2020 kl. 10:03 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring hver tredje borger, der klager over sin skat, får medhold af skatteankenævnet.

- Mange tror, at skatteankenævnet er skattevæsenets forlængede arm, men vi er rent faktisk borgernes garanti for, at de får en reel og fair behandling. Det er vigtigt med lægmandsprincippet, så det ikke er nogle specialister, der afgør sagerne, siger John Nymark Larsen.

Den 72-årige nykøbingenser er nyvalgt formand for det nye Skatteankenævn Vestsjælland, som dækker fem kommuner: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse. Skatteankenævnene afgør klager fra borgere i lokalområdet, som er uenig i en afgørelse fra skatteforvaltningen. Nævnene, som tager sig af både store og små sager, består af lægfolk, men skattelovningen skal naturligvis følges.

- Man kan tit føle, at det er synd for en borger, men det kan vi ikke bruge til noget, siger John Nymark Larsen.

Han kom ind i skatteankenævnet i Nykøbing-Rørvig Kommune i 2001.

- Skatteankenævnet er ikke længere så lokalt som dengang. I 2001 havde vi et par sager pr. møde. Da Odsherred Kommune blev etableret i 2007, kom vi op på 45 sager pr. møde, og det er mange. Senere blev nævnet sammenlagt med Kalundborg og Holbæk Kommuner, og så faldt antallet af sager. Det er spændende at se, hvordan det udvikler sig med det nye skatteankenævn, siger John Nymark Larsen.

Skatteankenævnet indkalder ofte klageren til en samtale om deres sag.

- Det er meget bedre at tale med folk direkte end at skrive frem og tilbage, siger John Nymark Larsen, som synes, at klagerne giver ham et stort indblik i andet end skatteteknik.

- Du kommer tæt på folk, og det kan ikke undgå at berøre en, når folk efter bedste evne forsøger at følge retningslinjerne, men efterfølgende alligevel får at vide, at de har handlet forkert, siger John Nymark Larsen, som i 2010 gik på pension efter et langt arbejdsliv som plejer på psykiatrihospitalet. Han er også overmester i Odd Fellow-logen i Nykøbing.

- Der er nok at se til, smiler den nye formand.