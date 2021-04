Se billedserie Flemming Thomsen var trafik official ved søndagens cykelløb. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Han passede på cykelrytterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han passede på cykelrytterne

Odsherred - 11. april 2021 kl. 18:24 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Amager Cykle Ring afholdt søndag, i regn og slud, Grand Prix 2021 i det kuperede terræn syd for Ordrup - ved Kårupvej, Vindekilde Strandvej og Ordrupvej. Cykelrytterne kørte 15 omgange på en 7,98 km. lang rundstrækning.

Men et cykelløb kan ikke afvikles uden hjælpere og logistik. En af dem, som hjalp til med at dirigere trafikken, var Flemming Thomsen. Han er medlem af Amager Cykle Ring, men kender udmærket Odsherred som sommerhusgæst. Hans formelle titel er trafik official

- Det er en uddannelse, som vi får hos politiet, forklarer han, men afbryder hurtigt sig selv for at dirigere en bilist uden om en vej.

- Holdt! Holdt! Du skal den vej!

Men hvorfor placerer en københavner-klub egentlig et cykelløb i Odsherred?

- Vi har jo ikke nogen bakker på Amager. Vi har vist højst en bakke på to meter! Men området her er jo helt fantastisk, siger Flemming Thomsen, som oplyser, at samarbejdet med trafikselskaber, politiet og kommunen fungerer meget fint.

- Men der er meget planlægning i forbindelse med et sådan løb. Jeg har lige fået at vide, at jeg skal dirigere en bus udenom kl. 13.10, siger han.