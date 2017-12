Se billedserie Niels V. Haar Sørensen skal fra årsskiftet være stabs- og projektchef i Gladsaxe Kommune. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Han har fået nyt job

Odsherred - 03. december 2017 kl. 08:44 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervspolitik. Byggesagsbehandlingstider. Udviklingsplaner.

Der var været nok at se til for Niels V. Haar Sørensen, siden han i 2013 tiltrådte som centerchef for plan, byg og erhverv i Odsherred Kommune.

Men den 1. januar 2018 skifter han til et nyt job som stabs- og projektchef i By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune. Et job, der minder om hans nuværende, hvor erhvervspolitikken er i centrum. Men i fremtiden får Niels V. Haar Sørensen også en mere strategisk rolle. Han skal således stå i spidsen for strategiske udviklingsopgaver og projekter i forvaltningen, blandt andet inden for forsyningsområdet og klimatilpasning.

En udviklingskommune

- Jeg har været utrolig glad for mine fire et halvt år i Odsherred Kommune. Det har været spændende og lærerige år. Jeg er glad for at kunne være med i den store udvikling, som jeg synes, Odsherred har været igennem, siger han.

Niels V. Haar Sørensen fremhæver, at Odsherred Kommune har fået meget fokus på at udvikle sig.

- Vi har fået mange projekter ud over rampen, blandt andet Geopark Odsherred, Nordisk Center for Lokale Fødevarer, områdefornyelser i Hørve og Nykøbing, byudviklingsprojektet i Asnæs, en strategisk energiplan og biogasprojektet i Vig. Vi har fået forankret erhvervssamarbejdet, og vi har også taget godt fat på kommunens ejendomsadministration. Der er kommet meget ud af de midler, som er blevet sat af til områderne, siger Niels V. Haar Sørensen.

Niels V. Haar Sørensen er uddannet cand. merc. med speciale i offentlig administration og har arbejdet i Holbæk og Solrød Kommuner. Han har også været ansat i Fødevareministeriet og på forskellige hospitaler i Region Hovedstaden.

- Odsherred er særlig derved, at det er et område med sin egen identitet. Det er en sammenhængende kommune. Her er et teater og et rigt kulturliv med historien om malerkolonien. Odsherred emmer af kultur og identitet. Og både geoparken og Nordisk Center for Fødevarer er koblet op på disse områder, og det forstærker identiteten, siger Niels V. Haar Sørensen.

Han bor på Amager med hustru og to døtre på henholdsvis 14 og 18 år. Fritiden bruger Niels V. Haar Sørensen blandt andet på at ro i kajak, løbe på rulleskøjter, høre jazz og gå i teateret.