Folkedans i Stenstrup Forsamlingshus. Billedet er fra 1962.

Han fordyber sig i landsbyernes historie

Odsherred - 15. august 2021

Historierne står i kø, når man besøger Ib Holm Hansen i hjemmet i Nyrup. Tidligere i år sprang han som 85-årig ud som forfatter med en bog om Stenstrups historie. Landsbyen, hvor han voksede op, og det var i landsbyens forsamlingshus, Danmarks næstældste, at han hørte foredrag, gik til gymnastik og sang efter højskolesangbogen.

- Her lærte vi om fællesskabet og om at gøre noget for andre. Jeg havde en fantastisk opvækst på en landejendom, Agergård, kun en lille kilometer fra Sejerøbugten og en stor sø. Vi brugte al vores fritid ved søen med at fiske og sejle. Spisetiderne var noget, vi havde på fornemmelsen. Kom vi 10 minutter for sent, fik vi mad alligevel, husker Ib Holm Hansen.

Forældrene var med i friskolebevægelsen, så det var oplagt, at han skulle gå i Gudmindrup Friskole. Han fortsatte i Asnæs Realskole, og han kom på højskole og landbrugsskole. Hans efterfølgende tid på arbejdsmarkedet bød blandt andet på en længere Islandstur, en uddannelse i trælast, arbejde som købmand og bestyrer på en minkfarm. Han havde en gård i Gudmindrup i 26 år samtidig med, at han blev ansat i trælasten i DLG. Han sad i DLG's koncernbestyrelsen fra 1990 til 2000, hvor han gik på pension. Han havde været driftschef for mange af koncernens chauffører.

Skal holde sig i gang

- Når de fyldte 59 eller 60 år, fortalte de, at nu skulle de hjem og ligge på sofaen. Men det resulterede i, at jeg var til adskillige begravelser. Man dør, hvis man ikke laver noget. Jeg besluttede, at det var nødvendigt at holde både min krop og mit hoved i gang. Jeg elsker at bygge, og da min far sagde til mig, at han godt kunne tænke sig at vide noget mere om slægtens fortid, kom jeg i gang med slægtshistorie. På Vig Bibliotek traf jeg bibliotekar John Larsen, som sagde til mig, at det kunne være rigtigt sjovt, hvis nogle ville skrive landsbyernes historie. Alle landsbyerne har jo deres egen DNA. Jeg greb idéen, og jeg begyndte at skrive om Stenstrup.

Ib Holm Hansen er enig med John Larsen i, at landsbyerne har deres helt egen profil.

- Stenstrup har for eksempel altid været præget af meget dygtige landmænd, som har haft stor indsigt i samfundet, blandt andet fra højskoleophold. Mange herfra er blevet sognerådsformænd eller formænd for diverse foreninger. Gudmindrups bønder var fagligt meget dygtige.

Lumsås - en farlig by

Som barn oplevede Ib Holm Hansen også, at landsbyernes omdømme var meget forskellige.

- Jeg måtte ikke tage til Lumsås som barn, der var jo kro, og man drak og horede! Lumsingerne var nogle forfærdelige nogle, fik jeg at vide af mine forældre, siger han.

Lærte at tage kopi Da han var blevet færdig med Stenstrup-historien, skrev han et manuskript om Gudmindrup, men det blev ødelagt i computeren.

- Her lærte jeg at tage kopi, kopi, kopi, og nu har jeg en ekstern harddisk og USB-stik, ler Ib Holm Hansen.

Manuskriptet blev genetableret, og han skrev Nyrups historie og en biografi om det tidligere folketingsmedlem fra Højby, Niels Jensen-Nybjerg.

Nu er han næsten færdig med sit manuskript til det, som formentlig til efteråret bliver en stor bog om Lumsås.

Når han kaster sig over en landsbys historie, går han så langt tilbage i tiden som overhovedet muligt. Og han går helt op til nutiden, og det betyder, at for eksempel også Rema 1000 bliver omtalt i Lumsås-bogen. I bøgerne er alle landsbyens matrikelnumre listet op. På den måde kan de også bruges som opslagsbøger.

Stor efterspørgsel på bog Ingen etablerede forlag vil udgive lokalhistoriske bøger om et så afgrænset emne som en landsby. Lokalhistorikeren er derfor som regel nødt til at være selvudgiver, hvis han ønsker, at andre skal have adgang til læse, hvad han er nået frem til efter flere års jagt på kilder og gode historier.

- Det er besværligt at være selvudgiver, men Stenstrup-bogen solgte hurtigt så godt, at jeg fik mine udgifter dækket. Men det vigtigste er, at det er sjovt at få udgivet det, jeg har skrevet. Modtagelsen har været overvældende, og jeg har fået mange nye kontakter til folk med tilknytning til Stenstrup, siger han.

Den 8. september holder Ib Holm Hansen foredrag om lokalhistorie og sit eget liv. Det foregår i Pakhuset i Nykøbing. I øvrigt har den flittige lokalhistoriker siddet i ældrerådet i de sidste 12 år, men han træder ud herfra ved årsskiftet.