Hammerhoved ramte hoved

Politiet kørte også til arbejdsstedet og fik klarlagt, at en 54-årig mand fra Dianalund havde arbejdet med en tryklufthammer.

Af ukendte årsager havde han fået hammerhovedet ned i sit eget hoved med en flænge til følge, så han blev indbragt til skadestuen til fornøden behandling. Politiet underrettede Arbejdstilsynet om ulykken, som myndighederne nu i fællesskab undersøger nærmere for at afklare, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.