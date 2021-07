Det er dyrt at rense spildevand i Danmark, og derfor er det »tudetosset« at blande regnvand sammen med spildevand, siger direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen. Foto: Odsherred Forsyning.

»Hammerdyrt« at rense regn ud af spildevand

Odsherred - 24. juli 2021 kl. 10:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred Forsyning er i fuld gang med at tilslutte de cirka 26.000 sommerhuse i kommunen til det offentlige kloaknet.

I sommerhusområderne er der ikke kloakseparering som man kender det fra byområderne, så alt vand ledes gennem samme rør.

- Hvis hele systemet er fyldt op med regnvand, fordi alle har løftet deres dæksler til skelbrønden, kan man risikere, at man ikke kan komme af med vandet fra husene, påpeger Fanny Villadsen, direktør i Odsherred Forsyning, som er udfordret af, at skelbrønde i visse områder bliver brugt til at lede regnmasser ved skybrud væk fra grunden.

Det er bundulovligt og belaster pumpestationer og renseanlæg og gør samtidig en dyr renseproces endnu dyrere.

- Det koster penge at transportere vand og til strøm til pumpestationen, men det koster også rigtig mange penge at rense vand. Det er hammerdyrt, så det med at sende regnvand til renseanlægget er tudetosset, siger Fanny Villadsen.

Som grundejer har man både pligt og ansvaret for at håndtere regnvandet på sin grund, og det kan man f.eks. gøre via en faskine, et regnbed eller blot en lavning i græsplænen. Men ikke ved at åbne for skelbrønden.

For to uger siden var den gal i sommerhusområdet omkring Højby, hvor tre pumpestationer blev temmelig udfordret af grundejere, der ulovligt åbnede for skelbrøndene, da der var skybrudslignende tilstandet flere steder i Odsherred.