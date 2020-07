Hammer-godt: Stor ros til kendt radio-vært og holdkaptajn

- Det er dejligt at møde Mathias Hammer og teknikerne fra DR igen her i aften, som har sørget for at berige danskerne med at sende klassisk musik i radioen i de fem måneder i corona-tiden, sagde violinist Niklas Walentin fra Trio Vitruvi.

Niklas Walentin takkede også arrangørerne fra Odsherreds Kammermusikfestival for at skabe den gode mulighed for at spille for et levende publikum igen.