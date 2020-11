Nu er det bilisterne fra Savværkssvej, der skal holde tilbage for trafikanterne på Billesvej. I årevis har det ellers været omvendt. Foto: Marianne Nielsen

Hajtænder har holdt flyttedag

I årevejs har trafikanter på Billesvej i Nykøbing måtte respektere hajtænderne og holde tilbage for bilister, der snoede sig mellem A. Ladningsvej til Savværksvej.

Men de dage er nu forbi. For ikke alene er der kommet helt ny asfalt på både Billesvej og de omkringliggende veje, så har Odsherred Kommune tillige besluttet, at droppe hajtænderne på Billesvej og flytte dem til henholdsvis Savværksvej og A. Ladningsvej.

»I mange år har bilister fra Billesvej ellers holdt tilbage for gennemkørende trafik fra A. Ladingsvej - Savværksvej / Savværksvej - A. Ladingsvej, hvor bilisterne i nord- og sydgående retning havde forkørselsret igennem en S-kurve. Det ændrer vi på nu i forbindelse med, at vi har foretaget en trafikrevision af området«, skriver Odsherred Kommune på Facebook.

Billesvej er dermed godt i gang med at forvandle sig til en gennemgående vej med en skoleafdeling i hver sin ende og ubetinget vigepligt for de tilstødende veje.

Odsherred Kommune oplyser, at der bliver etableret 40 km-zone mellem skolerne, og at der bliver opsætter chikaner øst for Savværksvej.