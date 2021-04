Se billedserie "Skydebane. Adgang forbudt når kuglen er hejs", advarer skiltet. Foto: Helene Nielsen.

Hagl fra skydebane kan ende på boldbane

Odsherred - 03. april 2021 kl. 13:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Vi har på skolen været forundrede over, at vi ikke blev orienteret om tilladelsen, siger et medlem af bestyrelsen på Rørvig Friskole, som ønsker at være anonym.

Den 28. september sidste år gav Midt- og Vestsjællands Politi tiladelse til, at der må genetableres skydebaner ved Rørvig Jagtforenings område på Søndervangsvej i Rørvig. Skydeområdet er beliggende få hundrede meter fra Rørvig Friskole og Rørvig Idrætsforening, men hverken politimyndighederne eller Odsherred Kommune har set denne beliggenhed som et problem. På politiets detaljerede godkendelse af skydebanen, som Nordvestnyt har fået adgang til, kan man på skitser og overigtsbilleder se, at der vil være haglnedfald fra den ene af de planlagte skydebaner på et godt 500 kvadratmeter stort område, som strækker sig 250 meter ind over de nærliggende boldbaner, som benyttes af både Rørvig Idrætsforening og friskolen.

På Rørvig Friskole blev man ikke orienteret om skydebaneplanerne, og skolens bestyrelse rettede derfor henvendelse til Odsherred Kommune.

- Bestyrelsen har tiltro til, at der sidder kompetente embedsmænd på sagen. Embedsmænd der kan vurdere i hvilket omfang det er fornuftigt at blande nedfaldshagl, børn og sport, skriver formand for Fårevejle Friskoles bestyrtelse, Sif Orbesen, til Nordvestnyt.

I Rørvig idrætsforening deler man ikke bekymringen for nedfaldshagl.

- Jeg har en kammerat, som er med i jagtforeningen. Han siger, at det vil være ubetydelige mængder af hagl, som lander på boldbanerne, så det får ingen betydning, og vi har godkendt at der etableres skydebaner, siger næstformand i Rørvig Idrætsforening, Christian Jensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odsherred Kommune eller Rørvig Jagtforening til sagen.